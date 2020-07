Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili ve Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Necmi Kocaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve yeni normal hayat sürecinde yeniden açılan, fakat oyun oynanmasına izin verilmeyen kahvehanelerde, artık oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

OYUN İZNİ VERİLMELİ

Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, “Kıraathane ve kahvehaneler, seçim zamanı meydanlardan daha çok önem arz eden, toplum kültürümüzün en önemli parçalarından birisi. Fakat halen oyun oynanmasına izin verilmediği için esnafımız yalnızca çay, kahve satışı ile günü geçirmeye çalışıyor. Belirli kurallara tabii olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli ”dedi.

ORTAK DEĞERLER

Kahvehaneler, kıraathaneler 16. Yüzyıldan beri var olan, özellikle bizim toplumumuzun ortak değerlerinden olan bir kültür olduğun ifade eden Başkan Kocaman, “Orada yapılan sohbetler, fikir paylaşımları, oynanan oyunlar, karşılıklı içilen çaylar, bunların hepsi kültürün bir parçasıdır. Tüm siyasetçilerin halka en hızlı ve doğrudan ulaştığı yerler kahvehanelerdir. Seçim zamanları meydanlardan daha büyük önem arz eden kahvehanelere şimdi sahip çıkma zamanı. Pandemi sürecinde kapalı olan kahve ve kıraathanelerin normalleşme süreci ile birlikte açılması oldukça sevindirici oldu. Fakat halen oyun oynanmasının önü açılmadı” dedi.

ÖNLEMLER ALINDI

Başkan Kocaman son olarak şunları söyledi; Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için sıfır yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içerisinde yalnızca çay, kahve ile maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımızın artık oyunların oynanması için müjde bekliyor.”