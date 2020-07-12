İşte Ford Ticari Ailesinin en yeni hibrit üyeleri

Yeni Ford Transit Van Hibrit, Transit Custom Hibrit ve Tourneo Custom Hibrit, Yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit dizel motor seçeneğiyle performanstan ödün vermeden %23’e varan yakıt tasarrufu vadederek ticari hayatın geleceğine yön veriyor.

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, müşterilerini geleceğe yön verecek, yenilikçi teknolojiler ile buluşturmaya devam ediyor. Ford ticari araç ailesinin sevilen üyeleri Transit, Tourneo Custom ve Transit Custom, segmentinin ilk ve tek hibrit modelleri ile %23’e varan oranlarda yakıt tasarrufu avantajı vadediyor. Ford’un Türkiye’de üretilen lider ticari modelleri; Transit Van Hibrit ve Transit Custom Van Hibrit yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit 170 PS dizel motor ile sunulurken, Tourneo Custom Hibrit ise daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücüne sahip EcoBlue Hibrit 185 PS versiyonu ile müşterilerini bekliyor.

HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Ford’un ticari araç modellerinde sunduğu yenilikçi Hibrit teknolojisinde, güçlü, verimli ve gelişmiş 2.0L EcoBlue dizel motora destek olan, ikincil bir güç kaynağı, 48 voltluk lityum iyon bir batarya bulunuyor. Bu batarya tek başına aracınızı harekete geçirmiyor, dizel motoru destekleyerek, yakıt tüketiminin düşmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca düşük hızlarda sağlamış olduğu gelişmiş tork tepkisi ile daha keyifli ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Kullanıcısına verimli ve zahmetsiz sürüş deneyimi sunan, son teknoloji ürünü, gelişmiş EcoBlue Hibrit motorlar, şarj etmeye gerek kalmadan, iki yöntemle kendiliğinden şarj oluyor.

MEKANİK ENERJİ

Rejeneratif Fren özelliği elektrikli aracın bataryasının, frenleme anında oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj edilmesini sağlarken, motora entegre edilen jeneratör sayesinde de mekanik enerji elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor. Segmentinde ilk ve tek olarak sunulan EcoBlue Hibrit motor, özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında ilave yakıt verimliliği sağlıyor. Trafik ışıklarında veya sıkışık trafikte durduğunuzda, bu teknoloji motoru otomatik olarak kapatabiliyor. Hareket etmeye hazır olduğunuzda ise sistem aracı yeniden çalıştırıyor. Yoğun şehir içi trafikte %10'a varan yakıt tasarrufu sağlayan Otomatik Start-Stop özelliği ise kullanıcıların yüksek verimlilik beklentilerini tamamıyla karşılıyor.