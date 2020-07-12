Yıldızlı çiftinten Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’de ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Kongresi’nin ardından araya giren pandemi süreci sebebi ile seçilmiş başkan olarak ilk kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşen Başkan Yıldızlı, örgütün Kocaeli’deki çalışmalarını aktardı.

MUHTARLIK ZİYARETLERİNE TAM NOT

Başkan Yıldızlı nezdinde tüm Kocaeli örgütünü tebrik eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, il kongresinin ardından geçen süre içerisinde örgütün yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi. Özellikle CHP Kocaeli İl Örgütü’nün muhtarlara yönelik başlattığı ziyaretlerin toplumsal mutabakat için önemini vurgulayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, tüm ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Yıldızlı’dan bilgi aldı.