“Pandemide hiçbir engellimiz mağdur olmamıştır”

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, pandemi ve normalleşme süreçleri içerisinde derneklerinin ve dernek üyelerinin durumu ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu. Başkan Bat, “Pandemi sürecinde Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi hep açıktı ama dernek üyelerimiz merkeze alınmadı. Bu zaman zarfı içerisinde yatalak olanlara, ihtiyaç sahiplerine hastane yataklarını, havalı yatakları, sonda ve bez, gıda gibi yardımlarını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in desteğiyle karşıladık” dedi.

“9 ENGELLİ ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK”

Devamında Bat, “Tüm engellilerimizin ihtiyaçları karşılandı. Pandemi sürecinde kimseyi sahipsiz bırakmadık. Bu dönemde derneğimizde kayıtlı olan 9 engelli arkadaşımızı kaybettik. Bu da bizi derin bir üzüntüye boğdu. Artık telefon çaldığında korkmaya başladım. Acaba bir kişi daha mı diye düşünmeye başladım” ifadelerine yer verdi.

“ÖZEL ENGELLİ ARACINA İHTİYAÇ VAR”

Başkan Bat son olarak, “Yukarı Değirmendere’de prefabrikte yaşayan ve geçimini seyyar satıcılıkla kazanmaya çalışan bir abimizin eşi Zuhal Demir ablamıza acil olarak akülü sandalye ihtiyacımız var. Kendisi 150 kilo olduğundan dolayı özel araç almamız gerekiyor. İletişim için Gölcük Engelliler Derneği ve Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’ne müracaat yapılabilir. Tüm halkımızın katkılarını beklemekle birlikte, kendilerine şükran ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.