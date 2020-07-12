CHP’li Yıldızlı’dan Berber Resul’e ziyaret

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, önceki gün Derince 60 Evler’de esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. İl Başkanı Yıldızlı esnaf ziyareti sırasında Berber Resul olarak tanınan Resul Sılacı’yı da ziyaret etti. Sılacı ile bir süre sohbet eden Yıldızlı, burada tıraş da oldu. Diğer ilçeler gibi Derince’ye de büyük önem verdiklerini söyleyen Yıldızlı, “31 Mart’taki yerel seçimlerinde Derince’yi az bir oy farkla kaybettik. Ama bir sonraki seçimlerde, diğer birçok ilçede olduğu gibi Derince’de de seçimleri kazanacağız” dedi. Yıldızlı, Sılacı’ya hayırlı işler dilerken, Sılacı da Yıldızlı’ya başarılar diledi.