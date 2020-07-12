Muhtarlar, sağlıkçılar ve polisler kadar çalıştı

Tüm dünya gibi mücadele ettiğimiz koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü projede mahalle muhtarlarının ön saflarda görev aldığını ifade eden Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, muhtarlara teşekkür etti. Saral, “Özellikle pandemi döneminde muhtarlarımız, sağlıkçılar ve polislerimiz gibi çok çalıştılar. Vatandaşımızın maaşını, ev ihtiyaçlarını karşılamak için görev yaptılar. Filyasyonda sağlıkçılarımızla dolaştılar. Büyükşehirin erzak dağıtımında Gölcüklü muhtarlar, belediye personeli ile birlikte çalıştı. Her türlü görevde muhtarlarımız yer aldı. Bir yandan koronavirüsün kendilerine bulaşmasını bile düşünmeden görevlerini yerine getirdiler” dedi.

“FORD OTOSAN’IN DOKTORU İLE TOPLANTI”

Devamında Başkan Saral, “Gölcük Kaymakamlığı ve Kent Konseyi, internet üzerinden bir toplantı yaparak hangi konular üzerinde çalışma yapılabilir konusu gündeme geldi ve vatandaşın, çalışanların rahatlatılması, psikolojik sorunlara nasıl yardımcı olunur düşüncesi ile çalışırken Kent Konseyi’nin yürütme kurulu üyesi olan Ford Otosan’ın doktoru Gürsel Gökmen, fabrika olarak her türlü desteği vereceklerini söyleyince kendisi ile toplantılar yaptık. Şu anda güzel bir çalışma yapılıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİR İLKTİ”

Saral, “Bu arada Kocaeli’de 25 kadın muhtar olduğu söylenince fabrikada görev yapan Uzman Psikolog Gökçen Kayalar, Türkiye genelinde kadın muhtarlara yönelik olarak Kaygı Yönetiminde İletişimin Yeri konulu bir seminer verilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Profesörü Ahmet Tamer Aker de travmalarda kaygı konularında eğitim verdi. Burada Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği’ni dahil ettik. Bu konunun içinde Gölcük Belediyesi de var. Türkiye genelinde böyle bir çalışmayı ilk defa yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.