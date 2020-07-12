Derince yenileniyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii'nde devam eden kentsel yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aygün’ün 41 seçim vaadi arasında ter alan ve özel önem verdiği kentsel dönüşüm projesi, pandemi ile mücadele sürecinde de hız kesmeden devam etti. İnşa çalışmalarının devam ettiği ve inşaatın yaklaşık % 10’luk orana geldiği Araptepe’deki kentsel yenileme çalışmaları alanında örnek proje olarak nitelendiriliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Pala ve Abbas Bayrak ile birlikte bölgeye giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

AYGÜN’DEN İNCELEMELER

Yaklaşık 30 bin m² büyüklüğündeki alanda devam eden kentsel yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgeye 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Araptepe mevkiindeki proje alanında hak sahiplerine yeni daireleri teslim edilecek. Kentsel yenileme projesine önem veren Başkan Aygün, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgemize depreme dayanıklı, kapalı otoparkı bulunan, yeşil alanlara sahip, modern binalar kazandıracağız. Derincemize hayırlı olsun inşallah” dedi.