Şayir'den 16 bin haneye maske

Dilovası Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, Başkan Şayir’in talimatı ile sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek tüm evlere dağıtılmak üzere paketler halinde hazırlanan maskelerin dağıtımı için yola çıktılar. Ekipler, yaklaşık 16 bin haneye maske dağıttı. Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından dağıtılan maskeleri alan vatandaşlar oldukça memnun olurken, vatandaşlar maskelerin dağıtımında emeği geçen Başkan Şayir ve Vefa Sosyal Destek Gurubu’na teşekkür ettiler.