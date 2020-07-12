Bilgievlerinden DQ kursları

Büyükşehir Belediyesi ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri 1 aylık yaz okulu döneminde örnek bir kurs hizmeti sunuyor. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine güvenli internet amacıyla online olarak dijital okuryazarlık kapsamında geleceğin önemli bir zeka türü olacağı düşünülen DQ kursları veriliyor.

DİJİTAL VATANDAŞLIK KİMLİĞİ

Bilgievi koordinasyon merkezi tarafından uygulanan DQ kursları, Dijital Okuryazarlık derslerinde, öğrenciler kategorize edilerek gruplar oluşturuluyor. Dijital okuryazarlık kulübü sayesinde öğrencilerin güvenli internet kullanımının sağlanması amaçlanıyor. DQ kurslarının önemli bir getirisi ise dijital vatandaşlık kimliği olacak. Bununla beraber ekran süresi yönetimi, siber güvenlik yönetimi, dijital empati, dijital ayak izi, eleştirel düşünme, siber zorbalık yönetimi ve gizlilik yönetimi gibi konularda da öğrenciler ders alıyor.

SERTFİKALAR DA VERİLECEK

Bilgievleri dijital okuryazarlık kulübü eğitim verdiği 8 DQ kursunun sonunda her kursun sertifikasını da öğrencilerine verecek. Ayrıca kurs sonunda DQ raporu oluşturulup, bu rapor sonucunda öğrencilerin güvenli internet kullanımında hangi becerilerde iyi durumda olduğu ve hangi güvenlik zafiyetleri bulunduğu tespit ediliyor.

DAHA DİKKATLİ OLACAKLAR

Dijital okuryazarlık DQ eğitimlerini tamamlayan öğrenciler internete girdiğinde aslında bir dijital kimliğe sahip olduğunu unutmayacak. Eleştirel düşünme, empati yapabilme gibi düşünsel yöntemlerle iyi ve kötüyü birbirinden ayırt ederek yazacağı bir yorumdan, yapacağı bir sosyal medya paylaşımına kadar güvenli ve dikkatli bir internet kullanıcısı olması öngörülüyor.

OYUN OYNAYARAK ÖĞRENME

Bir öğrenme metodu oyun DQ Dijital Okuryazarlık alanında aktif olarak kullanılıyor. Puan kazanma, rozet, eşya ödülleri veya genel sıralamaya bakabilme gibi eğlenceli yollarla öğrenme kolaylaştırıyor.

GELECEĞİN ZEKÂ TÜRÜ: DQ NEDİR

Dünya nüfusunun yüzde 90’ının gelecek 10 yılda internete erişimi olacağı tahmin ediliyor. DQ, kısaca bireydeki bir grup sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerin dijital yaşamda ortaya çıkabilecek zorluklara ve beklentilere cevap verme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Özellikle 8-12 yaş arası dönemde eğitimin çok önemli olduğunu vurgulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri DQ eğitimleri ile geleceğe önemli bir adım atıyor.