Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Tem 2020 - 16:29- Gündem G: 12 Tem 2020 - 16:30

Bilgievlerinden DQ kursları

Bilgievleri 1 aylık yaz okulu döneminde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine güvenli internet amacıyla online olarak DQ dijital okuryazarlık kursları veriyor.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri 1 aylık yaz okulu döneminde örnek bir kurs hizmeti sunuyor. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine güvenli internet amacıyla online olarak dijital okuryazarlık kapsamında geleceğin önemli bir zeka türü olacağı düşünülen DQ kursları veriliyor. 

DİJİTAL VATANDAŞLIK KİMLİĞİ

Bilgievi koordinasyon merkezi tarafından uygulanan DQ kursları, Dijital Okuryazarlık derslerinde, öğrenciler kategorize edilerek gruplar oluşturuluyor. Dijital okuryazarlık kulübü sayesinde öğrencilerin güvenli internet kullanımının sağlanması amaçlanıyor. DQ kurslarının önemli bir getirisi ise dijital vatandaşlık kimliği olacak.  Bununla beraber ekran süresi yönetimi, siber güvenlik yönetimi, dijital empati, dijital ayak izi, eleştirel düşünme, siber zorbalık yönetimi ve gizlilik yönetimi gibi konularda da öğrenciler ders alıyor.

SERTFİKALAR DA VERİLECEK

Bilgievleri dijital okuryazarlık kulübü eğitim verdiği 8 DQ kursunun sonunda her kursun sertifikasını da öğrencilerine verecek. Ayrıca kurs sonunda DQ raporu oluşturulup, bu rapor sonucunda öğrencilerin güvenli internet kullanımında hangi becerilerde iyi durumda olduğu ve hangi güvenlik zafiyetleri bulunduğu tespit ediliyor.

DAHA DİKKATLİ OLACAKLAR

Dijital okuryazarlık DQ eğitimlerini tamamlayan öğrenciler internete girdiğinde aslında bir dijital kimliğe sahip olduğunu unutmayacak. Eleştirel düşünme, empati yapabilme gibi düşünsel yöntemlerle iyi ve kötüyü birbirinden ayırt ederek yazacağı bir yorumdan, yapacağı bir sosyal medya paylaşımına kadar güvenli ve dikkatli bir internet kullanıcısı olması öngörülüyor.

OYUN OYNAYARAK ÖĞRENME

Bir öğrenme metodu oyun DQ Dijital Okuryazarlık alanında aktif olarak kullanılıyor. Puan kazanma, rozet, eşya ödülleri veya genel sıralamaya bakabilme gibi eğlenceli yollarla öğrenme kolaylaştırıyor. 

GELECEĞİN ZEKÂ TÜRÜ: DQ NEDİR

Dünya nüfusunun yüzde 90’ının gelecek 10 yılda internete erişimi olacağı tahmin ediliyor. DQ, kısaca bireydeki bir grup sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerin dijital yaşamda ortaya çıkabilecek zorluklara ve beklentilere cevap verme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Özellikle 8-12 yaş arası dönemde eğitimin çok önemli olduğunu vurgulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri DQ eğitimleri ile geleceğe önemli bir adım atıyor.

12 Tem 2020 - 16:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Derince yenileniyor mask
Derince yenileniyor
Muhtarlar, sağlıkçılar ve polisler kadar çalıştı mask
Muhtarlar, sağlıkçılar ve polisler kadar çalıştı
“Pandemide hiçbir engellimiz mağdur olmamıştır” mask
“Pandemide hiçbir engellimiz mağdur olmamıştır”
Yıldızlı çiftinten Kılıçdaroğlu'na ziyaret mask
Yıldızlı çiftinten Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Kurban gelmeden bıçaklarınızı biletmeyi unutmayın mask
Kurban gelmeden bıçaklarınızı biletmeyi unutmayın
Vali Yavuz, İl Müftüsü Cihan’dan brifing aldı mask
Vali Yavuz, İl Müftüsü Cihan’dan brifing aldı
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti! mask
AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti!
Eski eşini ve kaynanasını öldürdü mask
Eski eşini ve kaynanasını öldürdü
Körfez'de 5 apartman karantinaya alındı mask
Körfez'de 5 apartman karantinaya alındı
Karantinadaki otobüs şoförü intihar etti mask
Karantinadaki otobüs şoförü intihar etti
KOÜ öğrencisi hakkında AYM kararını verdi mask
KOÜ öğrencisi hakkında AYM kararını verdi
Çocuğu kurtarmak isteyen 12 kişi öldü mask
Çocuğu kurtarmak isteyen 12 kişi öldü

GALERİ

Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti mask
Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti
50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, şimdi dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor mask
50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, şimdi dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı mask
Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi mask
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın mask
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı mask
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL