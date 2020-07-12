Söğüt'ten Mehmet Irak'a ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'in tanınmış kişilerinden olan ve oto alım-satımı üzerine yeni iş yeri açan Mehmet Irak'ı ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Başkan Söğüt ve Irak, gündemdeki konuların değerlendirmesini yaptı. Mehmet Irak kendisini ziyarete gelen Başkan Söğüt'e teşekkür etti.