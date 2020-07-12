Kabaoğlu yolu yenilendi

Üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden ve sorunlara kalıcı çözümler üreten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi’ne taşıdı. Ekipler, caddenin kullanıma bağlı olarak deforme olan 150 metre uzunluğundaki kısmı iş makineleriyle düzelttikten sonra yolu sıcak asfaltla kapladı.
ÇUKUR VE TÜMSEKLER
Kentin ihtiyaç duyulan her noktasında asfalt ve yama çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları hummalı çalışmayla Ali Örden Caddesi’nin asfalt ihtiyacını kısa sürede tamamladı. Özellikle araç ulaşımında sorun yaratabilecek olan çukur ve tümsekleri de düzelten ekipler, 150 ton sıcak asfalt kullanarak yolu vatandaşların kullanımına sundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.