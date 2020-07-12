Belediyeden pazarcılara çöp poşeti

Covid-19 virüsünün ardından birçok önlem alan Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe pazarlarında salgına karşı önlem almak için pazarcı esnafına çöp poşeti dağıtımına devam ediyor. Pazarcı esnafı, “Salgına karşı Gölcük Belediyesi bugüne kadar hem bizler hem de alışverişe gelenler için birçok önlem aldı. Bu uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ediyoruz” dediler.