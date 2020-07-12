İzmit’in köyleri dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri normalleşme süreci günlerinde de koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. İzmit şehir merkezi ve çevre mahallelerde olduğu gibi kırsal bölgeler ile köylerde de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Eseler, Gedikli, Mancarcı, İslamköy, Tevfikiye, Ayvalı, Ortaburun, Hakkaniye, Şentepe, Süverler, Kuyul, Fethiye Hasancık köyleri olmak üzere birçok köy ve kırsal yerleşim bölgesinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları temizlerken bir yandan da bölgelerde bulunan çöp konteynırlarını da ilaçlayarak dezenfekte etti.