Filiz ile Özer nişanlandı

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik'in azası olan Ayşen Tuna'nın oğlu aynı zamanda Watson Mağazası'nda müdür olarak görev yapan Özer Tuna, Merkez Bankası'nda görev yapan Filiz Karasu ile nişanlandı. Nişan merasimine her iki ailenin yakınları katıldı. Bu özel ve güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Filiz ile Tuna, mutlu olduklarını belirttiler; şimdiden evlilik için hazırlık yaptıklarını söylediler.