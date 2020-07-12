Seda ile Çetin, 'evet' dedi

Körfez Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Gülhan İç'in, Van Belediyesi'nde çalışan biricik kızı Seda, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak vazife yapan Çetin Öngel ile nikah masasına oturdu. Yeni evli çiftler, özel bir mekanda tören düzenlediler. Düzenlenen törene her iki ailenin yakınları katıldı. Yeni evli çiftler, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.