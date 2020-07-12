Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürdü

Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal kesimde bulunan Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K., daha önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle ayrı yaşadıkları dini nikahlı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. M.K., silahla önce sokaktaki eşi Hatice T.’yi (37), ardından evin kapı girişindeki kızı Esila T.'yi (6) vurdu.
AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU
Küçük kız ve annesi olay yerinde hayatını kaybederken, M.K. aracında aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, M.K.’nin vurduğu eşi ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralayan M.K. ise hastaneye kaldırıldı. Hatice T. ve kızı Esila T.'nin cesetleri savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyan yakınları ise yasa boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.