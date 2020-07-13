Gelecek Partisi Darıca’da görev dağılımını gerçekleştirdi

Darıca Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde parti binasını tutan ve tefrişatına başlayan ilçe başkanı Murat Sari, yasal süreci tamamlayarak yönetim kurulu içerisinde görev dağılımını da yaptı. Partiye ait tüm belgeleri ilçe seçim kurulunda onaylattıktan sonra üye kayıtları ve kongre hazırlıklarına yoğunlaşan Murat Sari, yönetim kurulu üyelerinin büyük bir şevkle çalıştığını, ilçede etkin bir siyaset yürüteceklerini söyledi. Yeni atanmış olmasına karşın Murat Sari ve yönetiminin kısa sürede büyük mesafe katetmiş olması il teşkilatı tarafından memnuniyetle karşılandı.