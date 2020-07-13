Kırmızı ışık ihlali can aldı

Olay, 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Yalova istikametine giden Kazım Yiğit (34) idaresindeki 54 ABT 100 plakalı otomobil aşırı hızdan dolayı kırmızı ışıkta duramadı. Hızla gelen otomobil, kavşakta dönüş yapmaya çalışan kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde bulunan Kazım Yiğit feci şekilde can verdi.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kazım Yiğit'in şahsın Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adapazarı Terörü - Bu 54 plakalı araçlar milletin başına bela. %80 i kopuk.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.