Kadınlara özel sosyal mesafeli spor etkinliği

İzmit Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte bir süre sosyal alanlardan uzak kalan kadınları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda her Pazar saat 09.00’da kadınlar sosyal mesafe ve tedbirler eşliğinde hem spor yapıyor hem de güzel havanın tadını çıkarıyor.
SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE
Bugün saat 09.00’da başlayan ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliğe çok sayıda kadın katılım sağladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak 1.5 metre aralıklarda belirlenen yerlere matlarını seren kadınlar güne daha sağlıklı ve enerjik başlama şansı yakaladı. Yapılan sabah sporunun ardından İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kadınlara su ve yeşil elma ikram edildi. Spor eğitmenleri Çağla Tokur ve Belkıs Haytural ile yoga eğitmeni Ayşegül Ercan eşliğindeki sabah sporu etkinliği, her pazar günü sabah saat 09.00’da Yahyakaptan yürüyüş yolunda yapılmaya devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 0532 601 23 79 ve 0545 372 05 22 numaralarından bilgi alabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.