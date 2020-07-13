Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı

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Kocaelispor'un şampiyon olması tüm kenti sevince boğarken Kocaelispor takımı şampiyonluğu kent merkezinde kutladı. Takımın kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa hizmet binasından yükselen yemyeşil meşale alevleri şampiyonluk kutlamasına büyük renk kattı.

BAŞKAN HÜRRİYET'TEN SÜRPRİZ KUTLAMA

Tam futbolcuların İzmit Belediyesi önünden geçtiği esnada yanan meşaleler Belsa hizmet binasını adeta yemyeşil bir alev topuna çevirdi. Futbolcular ve taraftarlar Belsa'daki meşale gösterisini telefonlarıyla kayda alırken, Belsa önünde şampiyonluk heyecanı doruğa ulaştı. Başkan Hürriyet'in bu kutlama sürprizi, caddeleri dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı.