Pirelli çalışanları, antikor testi için gönüllü oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile yürütülen mücadele kapsamında, bugüne kadar açıklanan tedbirlere paralel ve uyumlu önlemler alan Pirelli Türkiye, toplum bağışıklığını ölçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve Kocaeli Sanayi Odası’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen antikor testi uygulamasına da katıldı. Bu çerçevede antikor testi, ilgili makamlarla iş birliği içinde Pirelli Türkiye’nin İzmit ve İstanbul’daki 235 çalışanına da uygulandı.

OLASI YENİ ÖNLEMLERE PARALEL AKSİYONLAR ALINACAK

Antikor testi yapılmasına gönüllü olan çalışanlardan alınan kan örnekleri sonuçları, e-nabız sisteminden görüntülenebilecek. Bu süreçte Pirelli İş Yeri Sağlık ve Güvenlik birimi, Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası ile yakın temas içinde çalışanlara yönlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası’na teşekkürlerini sunan Pirelli Türkiye, yaşanan süreci çok yakından takip ederek çalışan sağlığı ve güvenliği için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak olası yeni önlemlere paralel aksiyonlar almaya devam edeceğini bildirdi.