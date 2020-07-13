Çöplere kızdı kendini zincirledi!

Kandıra sahillerine günü birlik giden tatilcilerin bıraktığı çöpler yerel halkı isyan ettirdi. Konuya tepki çekmek isteyen Dr. Mutlu Çelikkol isimli vatandaş, espirili bir yaklaşımla video kurguladı. Eylemci ve spikerin bulunduğu videoda, Çelikkol, "Bu eylem dört aşamalı sürecin üçüncü aşamasıdır; ilk aşamada uyarı levhaları astık maalesef bir karşılık bulamadık. İkinci aşamada çöpleri sosyal medyada paylaştık, ona da yeterli ilgi göremedik. Üçüncü aşama zincire bağlama aşamasıdır, şu anda onu uyguluyorum. Bu da yeterli olmazsa sahilde üzerime benzin döküp kendimi yakacağım" ifadelerini kullandı. Spiker ise, “Vatandaş çıldırmış durumda, kendini yakacak. Çöplerimizi yere atmayalım” diyerek videoyu sonlandırdı.