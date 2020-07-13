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13 Tem 2020 - 10:29- Sağlık G: 13 Tem 2020 - 10:34

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Erden artık Cihan Hastanesi’nde

İlimizin sağlık kuruluşlarından Cihan Hastanesi kadrosuna Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Erden’i de kattı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Erden, Cihan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı
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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Erden, Cihan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. 7 yıldır kalite politikasından ve hasta memnuniyetine yönelik çalışmalarından ödün vermeden bölge halkına hizmetlerine devam eden Cihan Hastanesi, kadrosunu da güçlendirmeyi sürdürüyor. Vizyonu “Uluslararası arenada tıpta gelişen ve yenilenen uygulamaları takip edip bu gelişmeleri,sunduğu modern sağlık hizmetleri, deneyimi ve kalitesine entegre ederek, gelişmeyi ilke edinen bir sağlık kuruluşu olmak” olan Cihan Hastanesi bu ilkeyle sürekli kendisini yeniliyor.

KARDİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. İSMAİL ERDEN

Hekim kadrosuna da yeni isimleri dahil eden Cihan Hastanesi, son olarak da Kardiyoloji Bölümünde Doç.Dr. İsmail Erden’i bünyesine kattı. Uzun yıllar ilimizde farkı hastanelerde görev yapan Doç.Dr. İsmail Erden hafta içi hergün 08:30-18:00 arasında poliklinik hizmeti verecek.

DOÇ. DR. İSMAİL ERDEN KİMDİR?

Doç. Dr. İsmail Erden, 1976 Ceylanpınar doğumludur. 2000 Yılında "Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Erden, 2000 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Türkiye derecesi yaparak Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji ihtisasını ve doktorasını tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesinde askerlik görevini yaptıktan sonra 2007-2008 yıllarında İstanbul Özel Medicine Hospital'da Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışan Erden, 2009-2010 yılları arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 2011 yılında yaptığı çalışmalar ve girdiği sınav neticesinde Doçentlik ünvanını almaya hak kazanmıştır. 2011-2014 yıllarında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Doç.Dr, Eğitim Sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, 2013-2016 yılları arasında Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi ve Klinik Sorumlusu olarak atanmış ve yaptığı çalışmalarla bu merkezin Aritmi ve Elektrofizyoloji alanında Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olmasında rol oynamıştır.  2017 yılından sonra Kocaeli VM Medikalpark Hastanesi'nde ve Kocaeli Tıp Merkezi ve Hastanesi'nde Doç.Dr. Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan hekim 2020 Temmuz ayı itibariyle Cihan Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermekte.

Doç. Dr. Erden’in Hekimler Birliği Vakfı (HBV) Türkiye Klinikleri Yayınevi 18’inci Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması Türkiye İkincilik Ödülü ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2000 Eylül Dönemi Türkiye Birincilik Derecesi gibi önemli ödülleri bulunmakta.

Doç.DR. İSMAİL ERDEN’İN TIBBİ İLGİ ALANLARI

Girişimsel kardiyoloji (Kalp damarları açma işlemleri olarak balon ve stent uygulamaları, Kalp krizi önleme ve tedavi işlemleri, Kalp deliği kapatma, Kapak darlıklarında balon uygulamaları, TAVİ)

Hipertansiyon medikal ve girişim tedavisi

İnme önleyici boyun ve beyin damarlarına girişim tedavisi

Periferik (kalp dışı tüm organ damarları) vaskuler girişimler, dizaltı girişimler, bacak yaralarında iyileştirici damar açma işlemleri

El Bileğinden anjiyo ve girişimler

Kalp ritim bozukluklarının (kalp atımlarında çarpıntı, tekleme hissi, yavaş atım) teşhis ve tedavisi, Bayılma-başdönmesi hastalığının tanı ve tedavisi

Radyofrekans ve cryoablasyon yöntemleri ile ablasyon tedavileri

Kalıcı kalp pili uygulamaları

Atriyalfibrilasyon tedavisi

Atriyalfibrilasyonablasyonu

Kalp yetersizliği takip ve tedavisi

Kalp yetersizliği tedavisinde kalp pili uygulamaları (CRT)

İmplante edilebilir defibrilatörler (şok veren pil) (ICD)

Türk kardiyoloji Derneği Üyeliği, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Türk Tabibler Birliği üyelikleri bulunan, birçok uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makalaleri yayımlanan Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) bildirileri basılan, Yazılan uluslararası kitapları veya bu kitaplarda bölümleri bulunmakta.

13 Tem 2020 - 10:29 - Sağlık

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