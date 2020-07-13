Merkez Bankası herkesin beklediği verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre cari açık mayıs ayında 3,764 milyar dolara geldi. Geçen yılın aynı ayında 1,071 milyar dolar olan cari açık 12 aylık ortalamada ise 8,244 milyar dolara geldi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada cari açıktaki artışın nedeni olan dış ticaret açığındaki artış olarak gösterildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise aynı dönemde 1,847 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı geçen yıl ise 4,345 milyar dolar fazla vermişti.

Merkez Bankası’nın açıkladığı diğer veriler şöyle:

“Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon ABD doları artarak 118 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2,539 milyar ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1, 009 milyar ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 60 milyon ABD doları, 2,171 milyar ABD doları ve 448 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon ABD doları net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 619 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon ABD doları, 117 milyon ABD doları ve 878 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 2,717 milyar ABD doları net artış gözlenmiştir.”