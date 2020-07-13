Hande Erçel sezonun trendi leopar desenli bikinisiyle poz verdi

Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizi ile gündemde olan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Son günlerde Kendall Jenner, Deren Talu ve Şevval Şahin gibi isimlerin tercih ettiği bikini modeliyle poz veren Erçel, paylaşımına ‘Yaz, yaz, yaz’ notunu düştü.