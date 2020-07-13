Toyota Plaza Kocaeli Kaya’dan bir ilk daha!

Türkiye’nin en gözde elektrikli bisiklet markası geliştirdiği Citycoco artık Kocaeli’de. İlimizin otomobil sektöründe ilk akla gelen firması Toyota Plaza Kocaeli Kaya, Citycoco’nun Kocaeli bayisi oldu.

Kocaeli’nin otomotiv sektöründe köklü firması Toyota Plaza Kocaeli Kaya, bir ilki daha gerçekleştirdi. Ultra ekonomik ulaşım imkanı sağlayan yerli üretici Citycoco, Kocaeli bayisi olarak Toyota Plaza Kocaeli Kaya ile protokol imzaladı. Kocaeli’de Citycoco’nun satış adresi Kaya ailesi oldu. Citycoco’nun Comfort, Greaser, Fat bike City ve Comfort S modelleri bulunuyor.

3 TL’YE 100 KİLOMETRE YOL ALINABİLİYOR

Dünyada çevre dostu ulaşım araçlarının gözdesi haline gelen elektrikli scooter ve bisikletler Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Türk elektrikli scooter markası geliştirdiği Citycoco City modeli ile ultra ekonomik ulaşım imkanı sağlıyor. Motosiklet ehliyeti gerektirmeyen ürünle 3 TL’ye 100 kilometre yol alınabiliyor.

TÜRKİYE’DE YENİ GÖZDE ULAŞIM MODELİ

İki yılda geliştirdiği beş modelle elektrikli scooter ve bisiklet akımını başlatan Citycoco, her tür arazi ve yol şartında rahat selesi ile şık ve özgür bir kullanım sağlıyor. İnsanlar terlemeden ya da otobüs veya metroya binmek zorunda kalmadan hızlı bir şekilde istedikleri yere gidebilir. Bu fikir Türkiye'de de yeni yeni yayılmaya başlıyor. Elektrik taşımacılığı yavaş da belirli artışla büyüyor.

KOCAELİ’DEN BİR İLK OLDU

Citycoco ve Kocaeli bayiliği ile ilgili bilgi veren Toyota Plaza Kocaeli Kaya Genel Müdürü Cenap Gürel; “Dünyanın gözünü çevirdiği elektrikli scooter ve bisikletler konusunda önemli bir adım attık. Citycoco markasının Kocaeli bayisi olduk. Dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kocaeli’de bu bisikletler büyük ilgi göreceğine eminiz. Türkiye’nin en gözde elektrikli bisiklet markası Citycoco City modeli ile en ekonomik ulaşım imkanını sağlıyor. Çıkarılabilir batarya özelliği bulunan ürün 3 TL’ye 100 kilometre yol alabiliyor” dedi.