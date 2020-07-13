Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla 13 Temmuz günü eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. İlimizde de toplam 79 ekip ve 272 personelin katılımıyla yapılan operasyonda yaralama, cebir, tehdit, hile ile kişi hürriyetini yoksun bırakmak, silahla tehdit hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak vb. suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl ağır hapis cezası bulunan toplam aranan 35 şahıs yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.