Eş zamanlı operasyon! 35 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyona 79 ekipte 272 personel katıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere yaralama, cebir, tehdit ve hile ile kişi hürriyetini yoksun bırakmak, silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl ağır hapis cezası bulunan toplam 35 aranan şahıs yakalandı. Şahısların emniyette işlemlerinin sürdüğü, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.