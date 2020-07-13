Kaldırımda çırılçıplak yürüdü

Olay, gece saatlerinde, Çayırova'nın en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda çırılçıplak yürüyen kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.