Geçtiğimiz günlerde oğlu Bora Tuğşad Kahyaoğlu’nun İYİ Parti kongresinden sonra koronavirüs olduğunu açıklamıştı. Zekai Kahyaoğlu, ardından annesinin, babasının ve eşinin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kahyaoğlu, bugün ise koronavirüs yüzünden hastaneye kaldırılan annesinin vefat ettiğini açıkladı.

MEKANI CENNET OLSUN

Zekai Kahyaoğlu; “Acı haber geldi. Maalesef annemizi kaybettik. Ailemizin,eş,dost ve akrabalarımızın başı sağ olsun. Allah nasip ederse Gültepe Hicret camiinde ikindi namazını müteakip cenaze namazını kılıp, kent mezarlığına defnetmeyi planlıyoruz. Allah günahlarını affetsin,mekanının cennet olsun anam.” ifadelerine yer verdi.