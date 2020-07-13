Geçtiğimiz günlerde oğlu Bora Tuğşad Kahyaoğlu’nun İYİ Parti kongresinden sonra koronavirüs olduğunu açıklamıştı. Zekai Kahyaoğlu, ardından annesinin, babasının ve eşinin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kahyaoğlu, bugün ise koronavirüs yüzünden hastaneye kaldırılan annesinin vefat ettiğini açıkladı.
MEKANI CENNET OLSUN
Zekai Kahyaoğlu; “Acı haber geldi. Maalesef annemizi kaybettik. Ailemizin,eş,dost ve akrabalarımızın başı sağ olsun. Allah nasip ederse Gültepe Hicret camiinde ikindi namazını müteakip cenaze namazını kılıp, kent mezarlığına defnetmeyi planlıyoruz. Allah günahlarını affetsin,mekanının cennet olsun anam.” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.