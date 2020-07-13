Harilar Sahili'nde yeni düzenlemeler

Derince’nin gözde dinlence merkezlerinden Harikalar Sahili’nin giriş etabından Gösteri Merkezi’ne kadar olan bölümünün altyapısı yenilenmiş, bölgeye asfalt serimi yapılmıştı. Son olarak gerçekleşen yol ve otopark çizgi çalışmaları ile sahilin eksiklikleri giderilmiş oldu.

YIPRANMIŞ VE BOZUK YOLLAR YENİLENDİ

Mesire alanları, denizi ve yeşil alanlarıyla yaz döneminin en çok ilgi gören ilçelerinden biri olan Derince, barındırdığı doğal güzelliklerle adeta saklı bir cenneti andırıyor. Özellikle hafta sonları sadece kent içinden değil il dışından gelen konuklara da ev sahipliği yapan Derince’nin en çok ilgi gören noktalarından biri de Harikalar Sahili. Koronavirüs salgınında kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte vatandaşların uğrak yeri olan Harikalar Sahili’nde eksikler ise Derince Belediyesi tarafından giderildi. Harikalar Sahili’nde yıpranmış ve bozuk olan üstyapıyı yenileyen Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele sürecini en iyi şekilde değerlendirdi.

YOL VE OTOPARK ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Sahilin girişi ile Gösteri Merkezi arasında yer alan bölgede yapılan çalışmalarla Derince Belediyesi ekipleri ilk etapta yıpranmış ve bozuk durumda olan üst yapıyı yenilemek için 1.000 ton stabilize malzeme ile zemin iyileştirmesi yaptı. Zemin iyileştirmesinin ardından 150 metre yağmur suyu hattı, 50 metre drenaj hattı ile 750 ton mekanik malzeme kullanılarak altyapı işleri tamamlandı. Altyapı çalışmasının ardından ekipler 1.100 ton asfalt serimi yaparak üstyapı işlemlerini de tamamladı. Asfalt serimi sonrasında ise Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri birlikte yaptıkları yol ve otopark çizgi çalışmaları ile sahilin tüm eksikliğini gidermiş oldu.