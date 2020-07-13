Evinizden çıkmadan Kerpe Sahili’ni canlı görebileceksiniz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarına konumlandırdığı ve 7/24 görüntü aldığı şehir kameralarının sayısını çoğaltmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında en son takılan şehir izleme kamerası, Kandıra'da bulunan Kerpe Sahili’ni görecek şekilde konumlandırıldı. Bu sayede denize girmek için Kandıra’ya gidecek vatandaşlar, www.kocaeliyiseyret.com adresine giriş yaparak Kandıra Kerpe Sahil kamerası üzerinden hava ve deniz durumu hakkında önceden bir bilgiye sahip olabilecek.
ŞEHİR KAMERALARI SPESİFİK ALANLARA
Büyükşehir Belediyesi hem kendi hem de kentte yaşamayan ama şehri merak eden meraklı vatandaşlar için Kocaeli ilinin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiriyor. Bu kameralardan sonuncusu da Kandıra ilçesi Kerpe Sahili’ne takılırken diğer kameralarla da Gölcük, Derince, Karamürsel, Kartepe, Gebze, Kandıra ve İzmit’te bulunan spesifik alanlar izlenebiliyor. Tüm kameralara ulaşmak isteyen vatandaşlar, www.kocaeliyiseyret.com adresine giriş yapabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.