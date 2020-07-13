Kocaeli'deki okur-yazar sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü illerin okuma yazma oranını açıkladı. 2019 Yılında Türkiye’de okuma yazma bilmeyen sayısı 2 milyon 024 bin 979 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Türkiye’de okuma yazma bilmeyen sayısı %3,03 oranıyla 2 milyon 198 bin 088 iken, 2019 yılında %2,76 oranıyla 2 milyon 024 bin 979 kişi oldu. Türkiye’de 2018 okuma yazma bilen sayısı % 96,97 oranıyla 70 milyon 316 bin 685 kişi olurken 2019 yılında % 97,24 oranıyla 71 milyon 385 bin 330 kişi olmuştur.
2019 Yılında Kocaeli'de okuma yazma bilmeyen sayısı 31 bin 364 kişi oldu. 2018 yılında Kocaeli'de okuma yazma bilmeyen sayısı %1,97 oranıyla 33 bin 480 iken, 2019 yılında %1,80 oranıyla 31 bin 364 kişi oldu. Kocaeli'de 2018 okuma yazma bilen sayısı % 98,03 oranıyla 1 milyon 666 bin 461 kişi olurken 2019 yılında % 98,20 oranıyla 1 milyon 709 bin 853 kişi olmuştur.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.