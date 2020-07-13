Kocaeli'deki okur-yazar sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü illerin okuma yazma oranını açıkladı. 2019 Yılında Türkiye’de okuma yazma bilmeyen sayısı 2 milyon 024 bin 979 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2018 yılında Türkiye’de okuma yazma bilmeyen sayısı %3,03 oranıyla 2 milyon 198 bin 088 iken, 2019 yılında %2,76 oranıyla 2 milyon 024 bin 979 kişi oldu. Türkiye’de 2018 okuma yazma bilen sayısı % 96,97 oranıyla 70 milyon 316 bin 685 kişi olurken 2019 yılında % 97,24 oranıyla 71 milyon 385 bin 330 kişi olmuştur.

2019 Yılında Kocaeli'de okuma yazma bilmeyen sayısı 31 bin 364 kişi oldu. 2018 yılında Kocaeli'de okuma yazma bilmeyen sayısı %1,97 oranıyla 33 bin 480 iken, 2019 yılında %1,80 oranıyla 31 bin 364 kişi oldu. Kocaeli'de 2018 okuma yazma bilen sayısı % 98,03 oranıyla 1 milyon 666 bin 461 kişi olurken 2019 yılında % 98,20 oranıyla 1 milyon 709 bin 853 kişi olmuştur.