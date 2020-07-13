262 Towers’ın kayyumu taraf mı tutuyor?

Yaklaşık 200 milyon TL’lik, 2017 yılında başlayan ancak halen tamamlamayan 262 Towers Projesi’nde sular durulmadı. İstanbul’da lansmanı yapılan, Kocaeli’ye değer katacağını söylenen proje ilk aşamada Burçin Şahin ve Suudi Arap Şeyhi Muhammed Al Kattan ortaklığıyla başladı. Burçin Şahin’in ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından Şahin projeden çekilirken, Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk projeye girerek ortak oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekan Yatırım Turizm isimli firmaya ortak olan Yusuf Öztürk, bu ortaklık nedeniyle Al Kattan’a Brezilya devlet tahvili verdi. Tahvillerle ilgili iki ortak arasında sorun yaşanması üzerine konu yargıya taşındı. Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 160 kişinin mağdur edildiği projeyle ilgili dava süreci başlarken, Al Kattan projenin başına oğlu Abdulhamid Al Kattan’ı geçirdi. Anlaşmazlık nedeniyle devlet tarafından projenin başına Adapazarı bölgesinden kayyum atanırken, geçtiğimiz gün iddialara göre Abdulhamid Al Kattan hurdacı çağırarak inşaat malzemelerini satmak istedi. Taşeron firma ise projenin bulunduğu alana gelerek Al Kattan ile tartışmasının ardından iki taraf karakolluk oldu. Şikayet üzerine savcılık bu olayla ilgili soruşturma başlattı.

“KONSOLOSLUK TAHVİLLER DEĞERSİZDİR DEDİ”

Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde davanın 6. duruşması bugün görüldü. Tanıkların dinlendiği duruşmada Al Kattan’ın avukatı Baybars Sağlam ve Öztürk Holding’in avukatı Burcu Solmaz da hazır bulundu. Şirketin eski yeminli mali müşaviri Sabiha Doğan, “Al Kattan beni 2018’in Mart ayında bir toplantıya davet etmişti. Toplantıda Al Kattan, Hasan Bey ve taşeronlar vardı. Ben bu toplantıda Yusuf Öztürk’ü ilk kez gördüm. O toplantıda Yusuf Öztürk bana, ‘Ben Muhammed Bey’in ortağıyım’ dedi. Toplantı sonrası ben Al Kattan’a ‘Bu arkadaşlara güvenmiyorum’ böyle olursa sizinle çalışmayacağım dedim. O da bana cebini gösterdi. Brezilya tahvilleri konusunda konsolosluğu aradım. Konsolosluk, bu tahvillerin değersiz olduğunu söyledi” dedi.

“KAYYUM BENİ ARADI”

Kayyum’un kendisini aradığını belirten Doğan, “Al Kattan beni tekrar arayarak Öztürkler ile çalışmayacağını söyledi. Ben yeminli mali müşavir olarak tekrar göreve başladım. Öztürkler tarafından daha sonra belgeler verildi. Ben de belgelerin sahte olduğunu fark ettim. Şu an yeminli müşavirleri değilim. Şirketin 200 milyon TL mal varlığı var; şirketin yüzde 50’si 5 milyon TL’ye devredildi. Yönetim kayyumu arayıp beni onlarla birlikte çalışmak isteyip istemediğini sordu. Al Kattan bana Öztürklerle kendi rızasıyla ortak olmadığını belirtti. Ticaret odasına gidip beni arayarak ‘Ben hisseleri vermedim’ dedi. Benim şirketle ilgili olarak her şeyi sorgulama yetkim var. Devlet tahvillerini sorgulama yetkim yok” şeklinde konuştu.

“BİZ BÜTÜN PROJELERE ORTAK OLDUK”

Öztürkler Holding’in CEO’su Hasan Güngör de mahkemede verdiği ifadede, “Al Kattan’ın Türkiye ve yurt dışındaki projelerine ortak olmak için bir araya gelip sözleşme yaptık. Rekan Şirketi de sözleşmenin içerisindeydi. 2019 yılında kontrat yapıldı; sözleşmede Al Kattan tarafından 262 Towers Projesi’nin acil yapılması ve 1.2 milyar dolarlık devlet tahvili verilmesi istendi. Biz sadece buraya değil; yurt dışında olacak bütün projelerin yüzde 50’sine ortak olduk. Biz 1,2. milyar dolar verdik. Hisse devrinde verilen 5 milyon TL’lik bedeli kendileri belirledi” dedi.

“BİRÇOK MAĞDUR VAR”

Tahvilleri kendisinin verdiğini belirten Güngör, “2019’un Ocak ayından Mayıs sonuna kadar şantiyedeydim. Ortaklık olmasa benim ne işim var? Mayıs’ın sonunda tartışma oldu. Ben de ayrılmak zorunda kaldım. İkisi de bana o zaman yetki verdi. Yusuf Öztürk yurtdışında olduğu için işlemler İstanbul’da yapıldı” dedi. ‘Hazirun toplantısında Yusuf Öztürk hangi sıfatla katıldı’ sorusuna Güngör, “Ortaklık zaten orada beyan edildi. Herkes de oradaydı. Al kattan, ‘Öztürk benim ortağımdır’ dedi. O toplantıda borçlular da tespit edildi. Birçok mağdur var. Al Kattan’a tahvilleri bizzat ben verdim. Kendisi, bankalardan vs. onayı aldıktan sonra tahvilleri aldı. Ben bizzat kendisi kullanabilir diye yetki verdim. Şirket içi bir toplantıda Al Kattan, Burçin Şahin’e ‘Benim ortağım değilsin’ dedi. 3 gün sonra da Şahin hisseleri devrederek çekildi” dedi.

“KAYYUM AÇIKÇA TARAF TUTUYOR”

Öztürk Holding’in avukatı Burcu Solmaz söz olarak, “Kayyum toplantısında geçerli tahviller varken Hasan Güngör kabul edilmedi. Kayyum eski mali müşaviri davet ederek eski biriyle çalışmayı davet etti. Burada açıkça taraf tutma vardır. Kayyum, taraf olarak eski çalışanları seçiyor. Kayyum açıkça taraf tutuyor” dedi. Kayyum sürecinin devam etmesinden dolayı dava ileri bir tarihe ertelendi.