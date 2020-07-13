Ozan Güven’e büyük şok!

Sözcü'den Can Çelik'in haberine göre, oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ozan Güven'in “Hakaret, Kasten yaralama ve Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplamda 3 yıl 9 aydan 13 yıldan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılık, Ozan Güven'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı da Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Deniz Bulutsuz'un “şüpheli” olduğu dosyadaki eylemin “Basit yaralama” kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderildiği bildirildi. Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un “müşteki-sanık” olduğu dosyada ise savcılık, ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildikten sonra şüpheli Ozan Güven hakim karşısına çıkacak.