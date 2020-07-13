Uzmanlar, corona virüsü hastalarının %60’ının hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 2 hafta içinde ‘corona virüse karşı koruyan antikorları” geliştirdiği görüldü. Araştırmacılar çalışmanın devamında yaklaşık 3 ay içinde bu oranın, % 17’ye gerilediğini ve iyileşen hastalara bağışıklık sağlayan antikorlarının, düşme gösterip tekrar corona virüsüne yakalanabileceğini vurguladı.

“SIKLIKLA YENİDEN BULAŞABİLİR”

Çalışma sonucu ortaya çıkan bulguların, ‘sürü bağışıklığını’ tehlikeye soktuğu belirtildi. Çalışmayı yürüten uzmanlardan Profesör Stuart Neil basına yaptığı açıklamada “Corona virüsü hakkında bildiğimiz şeylerden biri de, insanların oldukça sık yeniden enfekte olabilmesidir” dedi. King’s College London araştırması henüz hakem değerlendirilmesine alınmadığı ifade edildi.