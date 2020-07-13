AKP'ye en güçlü katılım İzmit’ten

AKP yeni üye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AKP İzmit İlçe Başkanlığı’na önceki gün aynı anda 75 kişi üye oldu. Pandemi nedeniyle açık havada gerçekleşen toplu üye töreni İzmit Serdar Mahallesi Yenidoğan Serdarspor Tesisleri’nde yapıldı. AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, Teşkilat Başkanı Murat Ergelen, Seçim İşleri Başkanı Ertuğrul Yavuz, Mahalle Başkanı Adem Coşkun ve çok sayıda partili imza töreninde hazır bulundu.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK”

AKP'nin her geçen gün daha da büyüyerek, milletin desteğiyle şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ettiğini belirten Başkan Güney, şunları söyledi: “Bugün burada çok güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. İzmit’te partimize gösterilen bu teveccühün karşılığı olarak omuzlarımızdaki yük bir kat daha arttı. Teşkilat Başkanımız Murat Ergelen, Serdar Mahalle Başkanımız Adem Coşkun ve değerli Serdarlılara teşekkür ediyorum. İzmit’e en güzel hizmetleri sunmak için tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bu katılımla gücümüze güç kattık” dedi.

GÜNEY, “HALKIMIZ GERÇEKLERİ GÖRÜYOR”

Güney, İzmit’e ve Türkiye’ye gerçekten hizmet etmek isteyenleri vatandaşın gördüğünü belirterek şöyle devam etti: “AK Parti’nin her günü yeni bir yatırımı milletimizin hizmetine sunmakla geçiyor. Laf üretmek yerine, hizmet üretiyor. AK Parti’nin yarışacağı tek şey hizmet yarışıdır. İzmit’te de bunu meclis çoğunluğumuzla en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. İzmit’in menfaatine olan her konuya evet diyoruz. Bugün 120 önergeden 116’sına evet dedik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz”.