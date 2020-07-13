Geçtiğimiz Aralık ayında rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülen 15 yaşındaki Erva Ateş, yapılan tetkikler sonucu kemik kanseri teşhisi konuldu. Pirelli Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Ateş’in hastanede kemoterapi tedavisine başlandı. Ateş son olarak sevk edildiği KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 12 gündür süren yaşam savaşını dün akşam kaybetti.

Kartepe Ataevler Mahallesi’nde ikamet eden Gölcük Tersanesi’nde çalışan Murat Ateş ile Zeynep Ateş çiftinin 2 çocuğundan biri olan Erva’nın cenazesi bugün, öğle namazına müteakiben Bahçelievler Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.