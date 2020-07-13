17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay ağır hapis cezası ile aranan A.K. (19) isimli şahıs, 13 Temmuz günü Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.