SEDAŞ, “Transformers” projesi ile yeniden yapılanıyor

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ; yeni yapılanma sürecinin sonunda daha çevik ve esnek bir organizasyona geçiş yapıyor. Kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sağlanması için sürekli gelişim ve dönüşüm ilkesini benimseyen SEDAŞ; organizasyonel yapısını da artan müşteri sayısına ve içinde bulunduğumuz çağın en temel yapı taşı olan “çeviklik” ve “esneklik” kavramlarına uygun olarak şekillendiriyor.

Bölgelerin yüzölçümü, hat uzunluğu, coğrafi yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik parametrelerin değerlendirildiği, uzun bir araştırma sonucunda oluşturulan çalışmada; sürdürülebilir ve daha iyi hizmet kalitesi hedefleniyor. Yeni organizasyonel yapılanma ile Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de olmak üzere bölge müdürlükleri ve bu bölge müdürlüklerine bağlı toplam 21 noktada operasyon yöneticilikleri oluşturuluyor. Bölge müdürleri ve operasyon yöneticileri ilgili ildeki ve ilçedeki tüm SEDAŞ faaliyetlerinden sorumlu kişiler olarak kilit görevler üstleniyor.

Uzun süredir devam eden çalışmaların ardından oluşturulan organizasyon yapısı ile ilgili değerlendirmede bulunan SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “İçinde bulunduğumuz çağ ve değişen koşullar tüm şirketlerin ve sektörlerin sürekli dönüşüm içerisinde olmasını gerektiriyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yokluğunda eksikliği çok fazla hissedilen elektrik dağıtımında bu konu çok daha önemli hale geliyor. Organizasyonel yapılanma projemiz ‘Transformers’, şirket olarak çeviklik ve esneklik yolunda attığımız çok önemli bir adımdır” dedi.

Odyakmaz; projenin temel felsefesinin tüketicilere daha hızlı çözümler sunarak tüketici taleplerinin merkezde değil bulunduğu bölgede hızlıca çözüme kavuşturulduğu esnek ve çevik bir yapı oluşturulması olduğunu söyledi. Yetki ve görevlerin her bir çalışana dağıtıldığı daha modern ve kapsayıcı bir organizasyon yapısı ile sinerjinin artırılacağını kaydeden Odyakmaz, önümüzdeki dönemde projenin bölgeye yüksek bir katma değer sağlayacağını ifade etti.