Ahmet Akay’ın oğlu Özgen’e forma

Merhum Akay’ın oğlu Özgen Akay’a üzerinde adı yazılı Kocaelispor forması hediye edildi. TSYD Kocaeli Şube Başkanı Metin Karan, Ahmet Akay’ın çok çalışkan ve üretken bir emekçi olduğunu ifade ederken, Özgen’e başsağlığı diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bir süre Özgen ile sohbet ederken, formayı Akay’ın oğluna teslim etti.