Samsun’un forveti Atabey ile ilgileniyoruz

Dış transfer görüşmelerini sürdüren Kocaelispor’da forvete düşünülen isimlerin arasında Samsunspor ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Atabey Çiçek de bulunuyor. Kocaelispor ile devre arasında Antalya’da oynanan hazırlık maçında oyuna sonradan giren ve gol atan Atabey bu sezon toplam 29 maça çıktı ve 11 gol attı. 1995 Ankara doğumlu 1.88’lik forvet, 1. Lig’de Ümraniye, Ankara Demir, Bandırma takımlarında maç kaçırmadı. Atabey alt yaş Milli takımlarında da forma giydi.