Muhteşem Süleyman kalacak mı ?..

Kocaelispor’un son yıllara damga vurmuş futbolcularından, Muhteşem olarak nam salan futbolcusu Burak Süleyman yeni sezonda Kocaelispor ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini sürdürüyor. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan ve yönetim tarafından opsiyonu kullanılan Süleyman’a 1. Lig’den de ciddi kancalar söz konusu. Başarılı futbolcunun şampiyonluk kutlamasında biraz görünmesi de kafalardaki soru işaretlerini arttırdı.