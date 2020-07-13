Kupayı İzmit’e getirtti, herkesin yüzü güldü

Bu arada Kocaelispor’un 1997 ve 2001’deki iki Türkiye Kupası ile 2007-2008 sezonu şampiyonluk kupası, 7 yıldır Kocaelispor’un eski mali asbaşkanlarından İlyas Çakır’da bulunuyordu. Hacizli olan kupalara el konulmaması için kupaları evinde muhafaza eden Çakır tutanak karşılığında Kocaelispor’un 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış’a teslim etti. Barış açıklamasında “Kocaelispor’da bir dönem yöneticilik yapmış sayın İlyas Çakır, bizim yani Kocaelisporlular için çok değerli olan, tarihi öneme sahip kupaları muhafaza etmiş ve kulübümüze teslim etmiştir. Kocaelispor ailesi olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.