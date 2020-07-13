Sıra sende Derince !..

3. Lig 2. Grup’ta bu sezon örnek gösterilen futbol kulüpleri arasında yer alan Belediye Derincespor, TFF’nin alt liglerle ilgili Play-Off kararını vermesinin ardından çalışmalara 3 günlük bir duraksamanın ardından yeniden başlamıştı. Günde 2 antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler dün akşam Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde çift kale maç yaptı. Sarı Lacivertliler bu sabah 10’da kulüp otobüsü ile Antalya Belek’te kamp yapacağı Titanic Otel’e hareket edecek. Takımda ön libero Rıdvan, stoper Efe ve orta saha oyuncuları Mesut’un sakatlıkları sürüyor. Bu futbolculardan Efe ve Rıdvan’ın Karşıyaka maçında sahadaki yerini alabileceği, Mesut’un ise durumunun şüpheli olduğu belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.