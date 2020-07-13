Sarıgül’den tebrik

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ziyaülhak Sarıgül, Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarına katılan spor adamlarındandı. Kendisi de eski bir futbolcu olan genç ve başarılı spor adamı “Kocaelispor’un kent için ne kadar önemli olduğu şampiyonluktaki coşku sanıyorum ki anlatıyor. Hak edilmiş başarısından ötürü Kocaelispor camiasını kutlar, seneye 1. Lig’e çıkan bir Kocaelispor’un şampiyonluğunu hep birlikte kutlarız inşallah” dedi.