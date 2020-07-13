Adam kaçırıp depoda işkence eden çete yakalandı

Başiskele’de 21 Haziran’da meydana gelen olayda R.T. isimli şahsın zorla tutularak dövüldüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsı dolapta yarı baygın halde bulundu. R.T.’yi kendilerine olan borcu nedeniyle alıkoyarak dövüldükleri belirlenen E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. R.T. ise hastaneye kaldırıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTI
Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler soruşturmayı derinleştirdi. 26 Mayıs günü Başiskele’de de aynı yöntemle Ç.T. isimli şahsın depoda tutularak darp edilmesi, eşyaların gasp edilmesi ve zorla senet imzalatılması bilgisine ulaşan ekipler Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda K.Y., K.H.Y., B.Ö., A.K., M.T.O., B.O., Z.Ö., A.E.Y., O.Ö. ve M.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 372 tabanca mermisi, elektroşok cihazı, mağdura ve başka şahıslara zorla imzalatılan senet ve beyanname ile hint keneviri ele geçirildi.
ARANAN ŞAHIS EV ARAMASINDA ÇIKTI
Bir diğer yandan operasyon esnasında evde bulunan ancak çeteye dahil olmadığı belirlenen F.Y. isimli kişinin de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunun belirlenmesinin ardından F.Y. de gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şahıslar emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Özgün Erbulan-Doğanay Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli - BUNLARA AF MAF OLMASIN KARDEŞİM DİREK İDAM ....
Amele - Haksız kazanç haramdır.Demekki bunların bundan haberleri yok.ceza evinde bunlar hoca olur herhalde.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.