Adam kaçırıp depoda işkence eden çete yakalandı

Başiskele’de 21 Haziran’da meydana gelen olayda R.T. isimli şahsın zorla tutularak dövüldüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsı dolapta yarı baygın halde bulundu. R.T.’yi kendilerine olan borcu nedeniyle alıkoyarak dövüldükleri belirlenen E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. R.T. ise hastaneye kaldırıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTI

Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler soruşturmayı derinleştirdi. 26 Mayıs günü Başiskele’de de aynı yöntemle Ç.T. isimli şahsın depoda tutularak darp edilmesi, eşyaların gasp edilmesi ve zorla senet imzalatılması bilgisine ulaşan ekipler Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda K.Y., K.H.Y., B.Ö., A.K., M.T.O., B.O., Z.Ö., A.E.Y., O.Ö. ve M.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 372 tabanca mermisi, elektroşok cihazı, mağdura ve başka şahıslara zorla imzalatılan senet ve beyanname ile hint keneviri ele geçirildi.

ARANAN ŞAHIS EV ARAMASINDA ÇIKTI

Bir diğer yandan operasyon esnasında evde bulunan ancak çeteye dahil olmadığı belirlenen F.Y. isimli kişinin de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunun belirlenmesinin ardından F.Y. de gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şahıslar emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Özgün Erbulan-Doğanay Yılmaz