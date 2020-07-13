Adliyeye sevk edilen 47 kişiden 11’i tutuklandı

Kocaeli Valiliği, uyuşturucu mücadele kapsamında son bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın ele geçirdiği miktarı yayınladı. 6 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan 34 uygulamada 47 kişi gözaltına alınırken, adli mercilere sevk edilen şahısların 11’i tutuklandı. Şahısların 34’ü serbest bırakılırken 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

21 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucuya yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 374 kilo eroin, 509 gram bonzai, 65 gram metamfetamin, 64 gram Esrar, 84 adet kenevir bitkisi, 1 gram Skunk, 5 gram kokain, 2 adet sentetik ecza ile birlikte 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 19 bin 750 lira para ele geçirildi. Jandarma’nın çalışmalarında ise 2 bin 69 kök kenevir bitkisi, 21 kilo 245 gram kubar esrar ve 4 gram metamfetamin elegeçirildi.