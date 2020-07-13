‘Yol Konserleri’ Tır Parkı'nda başladı

Gebze Belediyesi Kamyon ve Tır Parkı’nın otoparkında düzenlenen etkinliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AKP İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, nakliyeci esnafı ve uzun yol şoförleri katıldı.
BEKÇİ BEKİR’DEN GÜLDÜRÜ ŞOV
Program öncesi konuklara hitaben konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Köyünüze kentinize giderken kültür elçisi olarak Gebze’yi de oraya götürün istiyoruz. Oraların haberlerini, kültürlerini buralara getirin. Sizlere programa katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin inşallah” dedi.
ŞOFÖR ESNAFINDAN TEŞEKKÜR
Program 80’ler dizisinin Bekçi Bekir’i Hacı Ali Konuk’un komedi gösterisi ve sunumu, Türk Halk Müziği sanatçısı Ünal Dursun ve saz ekibinin türkü konseriyle sona erdi. Programa katılan nakliyeci esnafları ve uzun yol şoförleri etkinlik için Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Başkan Büyükgöz etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.