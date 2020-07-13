‘Yol Konserleri’ Tır Parkı'nda başladı

Gebze Belediyesi Kamyon ve Tır Parkı’nın otoparkında düzenlenen etkinliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AKP İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, nakliyeci esnafı ve uzun yol şoförleri katıldı.

BEKÇİ BEKİR’DEN GÜLDÜRÜ ŞOV

Program öncesi konuklara hitaben konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Köyünüze kentinize giderken kültür elçisi olarak Gebze’yi de oraya götürün istiyoruz. Oraların haberlerini, kültürlerini buralara getirin. Sizlere programa katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin inşallah” dedi.

ŞOFÖR ESNAFINDAN TEŞEKKÜR

Program 80’ler dizisinin Bekçi Bekir’i Hacı Ali Konuk’un komedi gösterisi ve sunumu, Türk Halk Müziği sanatçısı Ünal Dursun ve saz ekibinin türkü konseriyle sona erdi. Programa katılan nakliyeci esnafları ve uzun yol şoförleri etkinlik için Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Başkan Büyükgöz etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.