Serenay'dan ayrılık açıklaması!

Ozan Güven konusunda sessiz kalmakla eleştirilen, Cem Yılmaz’dan ayrıldığı konuşulan Serenay Sarıkaya “Neden beni ilgilendirmeyen konuların ana kahramanı olmak zorundayım” sözleriyle isyan etti. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Sarıkaya arkaya arkaya gelen haberlerden ve takipçilerinin üzerinde yarattığı baskıdan sıkılmış olacak ki tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
“Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki. Sonu gelmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden, daha serti hazırda bekliyor. Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. Her iftiraya ‘yok öyle değil ' diyemem ki. Halbuki her şeyim ortada, bir gizemim de yok ki. Bu da şiddetin başka türlüsü değil mi? Yeter.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.